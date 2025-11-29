Йоханнес Клебо стал лучшим в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Руке
Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 1,4 км он преодолел за 2.31,5.
Вторым стал представитель Финляндии Эмиль Лиекари, отстав от лидера на 0,7 секунды. Тройку лидеров замкнул ещё один финн Йони Мяки (+2,1).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Рука (Финляндия). Спринт классическим стилем. Мужчины. Квалификация:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.31,5.
- Эмиль Лиекари (Финляндия) — отставание 0,7.
- Йони Мяки (Финляндия) +2,1.
- Нийло Мойланем (Финляндия) +3,5.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +3,9.
- Яник Рибли (Швейцария) +4,5.
- Оскар Опстад Вике (Норвегия) +4,6.
- Лаури Вуоринен (Финляндия) +4,6.
- Ондржей Черни (Чехия) +4,9.
- Ансгар Эвенсен (Норвегия) +5,1.
