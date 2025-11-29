Скидки
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо стал лучшим в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Руке

Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 1,4 км он преодолел за 2.31,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 11:35 МСК
Окончено

Вторым стал представитель Финляндии Эмиль Лиекари, отстав от лидера на 0,7 секунды. Тройку лидеров замкнул ещё один финн Йони Мяки (+2,1).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Рука (Финляндия). Спринт классическим стилем. Мужчины. Квалификация:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.31,5.
  2. Эмиль Лиекари (Финляндия) — отставание 0,7.
  3. Йони Мяки (Финляндия) +2,1.
  4. Нийло Мойланем (Финляндия) +3,5.
  5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +3,9.
  6. Яник Рибли (Швейцария) +4,5.
  7. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +4,6.
  8. Лаури Вуоринен (Финляндия) +4,6.
  9. Ондржей Черни (Чехия) +4,9.
  10. Ансгар Эвенсен (Норвегия) +5,1.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
