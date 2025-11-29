Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Йоханнес Клебо стал лучшим в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Руке

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 1,4 км он преодолел за 2.31,5.

Вторым стал представитель Финляндии Эмиль Лиекари, отстав от лидера на 0,7 секунды. Тройку лидеров замкнул ещё один финн Йони Мяки (+2,1).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Рука (Финляндия). Спринт классическим стилем. Мужчины. Квалификация:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.31,5. Эмиль Лиекари (Финляндия) — отставание 0,7. Йони Мяки (Финляндия) +2,1. Нийло Мойланем (Финляндия) +3,5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +3,9. Яник Рибли (Швейцария) +4,5. Оскар Опстад Вике (Норвегия) +4,6. Лаури Вуоринен (Финляндия) +4,6. Ондржей Черни (Чехия) +4,9. Ансгар Эвенсен (Норвегия) +5,1.