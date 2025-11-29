Иван Горбунов стал лучшим в квалификации спринта на этапе Кубка России в Кировске

Российский лыжник Иван Горбунов показал лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Дистанцию он преодолел за 2.48,97.

Вторым стал Сергей Волков, отстав от лидера на 3,57. Тройку лидеров замкнул Савелий Коростелёв (+3,78). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал 18-м (+7,81).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Первый этап. Кировск. Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация:

Иван Горбунов — 2.48,97. Сергей Волков — отставание 3,57. Савелий Коростелёв +3,78. Андрей Мельниченко +5,13. Кирилл Кочегаров +5,28. Егор Митрошин +5,44. Александр Терентьев +5,62. Сергей Забалуев +5,66. Александр Бакуров +5,68. Владислав Афанасьев +6,05.