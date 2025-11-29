Скидки
Иван Горбунов стал лучшим в квалификации спринта на этапе Кубка России в Кировске

Комментарии

Российский лыжник Иван Горбунов показал лучшее время в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Дистанцию он преодолел за 2.48,97.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
29 ноября 2025, суббота. 11:40 МСК
Окончено

Вторым стал Сергей Волков, отстав от лидера на 3,57. Тройку лидеров замкнул Савелий Коростелёв (+3,78). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал 18-м (+7,81).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Первый этап. Кировск. Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация:

  1. Иван Горбунов — 2.48,97.
  2. Сергей Волков — отставание 3,57.
  3. Савелий Коростелёв +3,78.
  4. Андрей Мельниченко +5,13.
  5. Кирилл Кочегаров +5,28.
  6. Егор Митрошин +5,44.
  7. Александр Терентьев +5,62.
  8. Сергей Забалуев +5,66.
  9. Александр Бакуров +5,68.
  10. Владислав Афанасьев +6,05.
