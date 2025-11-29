Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе: удерживать абсолютное лидерство Большунову будет всё сложнее и сложнее

Вяльбе: удерживать абсолютное лидерство Большунову будет всё сложнее и сложнее
Комментарии

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о текущей форме трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Большунов болел. Когда неделя тренировок выпадает – это сказывается. Но он и прошлый сезон начал не так ярко, а в середине сезона стал тем Большуновым, к которому привыкли. Но Саше придётся привыкать к тому, что удерживать абсолютное лидерство ему будет всё сложнее и сложнее, появляется молодёжь, которая подпирает очень сильно. В спорте это очень хорошо и правильно», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Большунов стал 18-м в квалификации спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске.

Материалы по теме
10 вопросов к российским лыжам в сезоне-2025/2026. Где спрятаны главные интриги зимы?
10 вопросов к российским лыжам в сезоне-2025/2026. Где спрятаны главные интриги зимы?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android