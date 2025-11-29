Скидки
Большунов травмировал Бакурова после финиша в полуфинале спринта на КР в Кировске

Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова. Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Полуфинал. Забег 2
29 ноября 2025, суббота. 14:18 МСК
Окончено

Фото: Скриншот из трансляции

Отметим, что во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым.

По итогам 1/2 финала Большунов занял шестое место. Бакуров стал четвёртым.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Первый этап. Кировск. Спринт. Мужчины. Полуфинал. 2-й забег:

  1. Сергей Ардашев — 2.53,57.
  2. Сергей Забалуев — отставание 1,10.
  3. Павел Соловьёв +1,52.
  4. Александр Бакуров +2,18.
  5. Вячеслав Мамичев +5,20.
  6. Александр Большунов +12,65.
