Большунов травмировал Бакурова после финиша в полуфинале спринта на КР в Кировске

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова. Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Отметим, что во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым.

По итогам 1/2 финала Большунов занял шестое место. Бакуров стал четвёртым.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Первый этап. Кировск. Спринт. Мужчины. Полуфинал. 2-й забег:

Сергей Ардашев — 2.53,57. Сергей Забалуев — отставание 1,10. Павел Соловьёв +1,52. Александр Бакуров +2,18. Вячеслав Мамичев +5,20. Александр Большунов +12,65.