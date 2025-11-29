Большунов травмировал Бакурова после финиша в полуфинале спринта на КР в Кировске

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова. Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.
Фото: Скриншот из трансляции
Отметим, что во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым.
По итогам 1/2 финала Большунов занял шестое место. Бакуров стал четвёртым.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Первый этап. Кировск. Спринт. Мужчины. Полуфинал. 2-й забег:
- Сергей Ардашев — 2.53,57.
- Сергей Забалуев — отставание 1,10.
- Павел Соловьёв +1,52.
- Александр Бакуров +2,18.
- Вячеслав Мамичев +5,20.
- Александр Большунов +12,65.