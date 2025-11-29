Анастасия Фалеева выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске

Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Дистанцию она преодолела за 3.26,04.

Второй стала Евгения Крупицкая, отстав от лидера на 1,24. Тройку лидеров замкнула Татьяна Сорина (+1,55). Лидер квалификации чемпионка мира среди юниоров (2022) и чемпионка России в командном спринте (2025) Дарья Непряева заняла в финале шестое место (+42,42).

Лыжные гонки. Кубок России. Первый этап. Кировск. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:

Анастасия Фалеева — 3.26,04. Евгения Крупицкая — отставание 1,24. Татьяна Сорина +1,55. Алёна Баранова +1,77. Арина Рощина +2,39. Дарья Непряева +42,42.