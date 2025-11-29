Анастасия Фалеева выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске
Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Дистанцию она преодолела за 3.26,04.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
29 ноября 2025, суббота. 14:28 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
03:26.04
2
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+1.24
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+1.55
Второй стала Евгения Крупицкая, отстав от лидера на 1,24. Тройку лидеров замкнула Татьяна Сорина (+1,55). Лидер квалификации чемпионка мира среди юниоров (2022) и чемпионка России в командном спринте (2025) Дарья Непряева заняла в финале шестое место (+42,42).
