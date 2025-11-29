Скидки
Лыжи

«И вот это гордость страны?» Коростелёв отреагировал на эмоциональный поступок Большунова
Действующий обладатель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на то, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Полуфинал. Забег 2
29 ноября 2025, суббота. 14:18 МСК
Окончено

«И вот это гордость страны?» — написал Коростелёв на своей странице в социальных сетях.

Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул. Спортсмен упал, а затем покинул стадион, сильно хромая. Отметим, что во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым.
По итогам 1/2 финала Большунов занял шестое место. Бакуров стал четвёртым.

