«И вот это гордость страны?» Коростелёв отреагировал на эмоциональный поступок Большунова

Действующий обладатель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на то, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова.

«И вот это гордость страны?» — написал Коростелёв на своей странице в социальных сетях.

Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул. Спортсмен упал, а затем покинул стадион, сильно хромая. Отметим, что во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым.

По итогам 1/2 финала Большунов занял шестое место. Бакуров стал четвёртым.