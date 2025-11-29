Скидки
Лыжи

Егор Митрошин стал первым в спринте свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске

Егор Митрошин стал первым в спринте свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске
Комментарии

Российский лыжник Егор Митрошин стал победителем спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Кировске. Дистанцию он преодолел за 2.53,20.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
29 ноября 2025, суббота. 14:38 МСК
Окончено
1
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
02:53.20
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+0.33
3
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+0.83

Вторым стал лидер квалификации Иван Горбунов, отстав от лидера на 0,33. Тройку сильнейших замкнул двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине – 2022 Александр Терентьев (+0,83).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Первый этап. Кировск. Спринт. Свободный стиль. Мужчины. Финал:

  1. Егор Митрошин — 2.53,20.
  2. Иван Горбунов — отставание 0,33.
  3. Александр Терентьев +0,83.
  4. Сергей Ардашев +1,05.
  5. Никита Родионов +1,33.
  6. Сергей Забалуев +5,87.
Календарь Кубка России - 2025/2026
