Егор Митрошин стал первым в спринте свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске
Российский лыжник Егор Митрошин стал победителем спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Кировске. Дистанцию он преодолел за 2.53,20.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
29 ноября 2025, суббота. 14:38 МСК
Окончено
1
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
02:53.20
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+0.33
3
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+0.83
Вторым стал лидер квалификации Иван Горбунов, отстав от лидера на 0,33. Тройку сильнейших замкнул двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине – 2022 Александр Терентьев (+0,83).
