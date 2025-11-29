Скидки
Кристине Ставос Шистад победила в спринте на этапе Кубка мира в Руке, Сундлинг — вторая

Кристине Ставос Шистад победила в спринте на этапе Кубка мира в Руке, Сундлинг — вторая
Комментарии

Чемпионка мира среди юниоров Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Руке (Финляндия). Она показала результат 2.53,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. WC Ruka, Ruka, Finland
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
29 ноября 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
2:53.2
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.2
3
Майя Дальквист
Швеция
+0.2

Второй стала представительница Швеции Йонна Сундлинг, отстав от лидера на 0,2. Тройку сильнейших замкнула ещё одна шведка, Майя Дальквист (+0,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Рука (Финляндия). Спринт 1,4 км. Классический стиль. Женщины. Финал:

  1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.53,2.
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,2.
  3. Майя Дальквист (Швеция) +0,2.
  4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +1,3.
  5. Надине Фендрих (Швейцария) +2,0.
  6. Юханна Матинтало (Финляндия) +8,7.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Анастасия Фалеева выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске
