Кристине Ставос Шистад победила в спринте на этапе Кубка мира в Руке, Сундлинг — вторая

Чемпионка мира среди юниоров Кристине Ставос Шистад стала победительницей спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Руке (Финляндия). Она показала результат 2.53,2.

Второй стала представительница Швеции Йонна Сундлинг, отстав от лидера на 0,2. Тройку сильнейших замкнула ещё одна шведка, Майя Дальквист (+0,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Рука (Финляндия). Спринт 1,4 км. Классический стиль. Женщины. Финал:

Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.53,2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,2. Майя Дальквист (Швеция) +0,2. Йоханна Хагстрём (Швеция) +1,3. Надине Фендрих (Швейцария) +2,0. Юханна Матинтало (Финляндия) +8,7.