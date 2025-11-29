Клебо выиграл спринт классическим стилем на Кубке мира в Руке, в топ-3 только норвежцы
Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 1,4 км он преодолел за 2.30,0.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
29 ноября 2025, суббота. 14:55 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:30.0
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+1.2
3
Ансгар Эвенсен
Норвегия
+2.3
Вторым стал его соотечественник Эрик Вальнес, отстав от лидера на 1,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул Ансгар Эвенсен (+2,3).
