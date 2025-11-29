Клебо выиграл спринт классическим стилем на Кубке мира в Руке, в топ-3 только норвежцы

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Руке (Финляндия). Дистанцию 1,4 км он преодолел за 2.30,0.

Вторым стал его соотечественник Эрик Вальнес, отстав от лидера на 1,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул Ансгар Эвенсен (+2,3).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Рука (Финляндия). Спринт классическим стилем. Мужчины. Финал:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.30,0. Эрик Вальнес (Норвегия) — отстаивание 1,2. Ансгар Эвенсен (Норвегия) +2,3. Жуль Шаппа (Франция) +2,3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +2,9. Лаури Вуоринен (Финляндия) +5,5.