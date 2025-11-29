Большунова дисквалифицировали с гонки за удар соперника в спину на Кубке России

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был дисквалифицирован со спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Кировске за удар Александра Бакурова после финиша в полуфинальном забеге. Об этом стало известно из протокола гонки, опубликованного ФЛГР.

Напомним, Александр Большунов занял последнее место во втором полуфинальном забеге. При заходе в поворот на финишную прямую он был на внутреннем радиусе и допустил контакт с Александром Бакуровым, который был на более широком радиусе, но чуть впереди. В результате контакта Большунова развернуло, и он упал. Бакуров мог пройти в финал по времени, не смог сделать этого из-за поломки палки. Большунов подъехал к Бакурову со спины и жёстко ударил в плечо. Бакуров в результате упал и сильно ударился о деревянный барьерчик бедром.