Губерниев: Большунов за своё поведение должен понести серьёзное наказание

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова.

«Очень некрасивое поведение Большунова! Спорим, ему за это ничего не будет? Ибо слабаки не смогут поднять руку и наказать «национальное достояние». Большинство лыжников промолчит! Ау, Елена Валерьевна? Не молчите, придумайте миллион отмазок как обычно. Александр Большунов за своё поведение должен понести серьёзное наказание! Если только дисквал в гонке, это позор», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул. Спортсмен упал, а затем покинул стадион, сильно хромая. Отметим, что во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым.