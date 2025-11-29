Скидки
Лыжи

«К сожалению, великий Александр не сдерживает эмоции». Вяльбе — об инциденте с Большуновым

«К сожалению, великий Александр не сдерживает эмоции». Вяльбе — об инциденте с Большуновым
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об инциденте с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, который был дисквалифицирован за удар в спину Александра Бакурова после финиша в полуфинальном забеге в спринте свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026.

«Жюри вынесло решение — дисквалификация со спринтерской гонки. Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, Александр Большунов занял последнее место во втором полуфинальном забеге. При заходе в поворот на финишную прямую он был на внутреннем радиусе и допустил контакт с Александром Бакуровым, который был на более широком радиусе, но чуть впереди. В результате контакта Большунова развернуло, и он упал. Бакуров мог пройти в финал по времени, не смог сделать этого из-за поломки палки. Большунов подъехал к Бакурову со спины и жёстко ударил в плечо. Бакуров в результате упал и сильно ударился о деревянный барьерчик бедром.

