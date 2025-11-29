«Нога не гнётся». Бакуров — о своём состоянии после инцидента с Большуновым

Российский лыжник Александр Бакуров рассказал о своём самочувствии после инцидента с Александром Большуновым. Он заявил, что с большой вероятностью получил травму и пропустит предстоящую гонку.

АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ НАПАЛ НА АЛЕКСАНДРА БАКУРОВА Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

«Нога не гнётся, походу завтра не выйду», — сказал Бакуров в видео в телеграм-канале Михаила Гореванова.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова. Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул. Спортсмен упал, а затем покинул стадион, сильно хромая. Отметим, что во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым.