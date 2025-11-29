Ступак — о Большунове: проигрывать нужно уметь. Никто не вправе бить в спину спортсмена

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Юлия Ступак отреагировала на то, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова.

«Коротко о том, что проигрывать тоже нужно уметь… Никто не вправе бить в спину другого спортсмена», — написала Ступак в социальных сетях.

Напомним, Александр Большунов во втором полуфинальном забеге при заходе в поворот на финишную прямую он был на внутреннем радиусе и допустил контакт с Александром Бакуровым, который был на более широком радиусе, но чуть впереди. В результате контакта Большунова развернуло, и он упал. Бакуров мог пройти в финал по времени, не смог сделать этого из-за поломки палки. Большунов подъехал к Бакурову со спины и жёстко ударил в плечо. Бакуров в результате упал и сильно ударился о деревянный барьерчик бедром.