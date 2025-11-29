Скидки
«У человека срывает крышу». Вайцеховская — о поведении Большунова

«У человека срывает крышу». Вайцеховская — о поведении Большунова
Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на поступок трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после полуфинального спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России.

После завершения гонки в Кировске Большунов травмировал Александра Бакурова. Он намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Полуфинал. Забег 2
29 ноября 2025, суббота. 14:18 МСК
Окончено

«Посмотрела финиш и послефиниш лыжников — двоякое ощущение от перформанса Александра Большунова. Мне кажется, что накопившаяся критическая масса — сразу от всего: от отстранения, каких-то непрерывных болезней, приближающейся Олимпиады, понимания, что Игры через два месяца, а у тебя ровно ноль шансов туда поехать, ощущения, что твоё время в спорте стремительно уходит, и желания порвать за всё это весь мир (и вообще всех, кто подвернётся под руку, как Бакуров) — всё это настолько сильно кипит в мозгу спортсмена, что у человека в буквальном смысле срывает крышу.

Такое бывает, и с этим реально сложно что-то сделать. Извиняет ли это Большунова? На мой взгляд, нет. Потому что для огромного количества лыжников, особенно детей, он ролевая модель. А титулы и звания — некий крест, который ты тащишь всю свою жизнь и который сильно ограничивает тебя в том, что можно позволить себе на людях.

Неплохо бы помнить при этом, что расстояние от «кумира миллионов» до человека, которого хочется обойти стороной что на лыжне, что в жизни, может порой укладываться в несколько секунд», – написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.

