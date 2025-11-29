«Это не красит Александра». Ретивых — о поведении Большунова на финише спринта в Кировске

Призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых высказался о ситуации, которая произошла на финише полуфинального забега спринтерской гонки этапа Кубка России в Кировске, когда Александр Большунов толкнул в спину Александра Бакурова.

«Ситуация, конечно, очень печальная. Это не красит Александра. И не красит вообще всю сборную по лыжным гонкам. В первую очередь хочется сказать, что такая же ситуация была несколько лет назад, в 2019 году, когда Сергей Устюгов повздорил на финише с Йоханнесом Клебо. И Сергей даже «приятельских», так сказать, лещей надавал ему по щеке. Но всё было деликатно. Никто никого не впечатывал в забор. И, так сказать, малой кровью, без штрафа, без дисквалификации, без жёлтой карточки всё обошлось.

Савелий Коростылёв уже высказывался по этому поводу. Всё, что я видел по новостям, конечно, сильный заголовок, что это гордость страны. Просто сейчас судят именно по сегодняшнему моменту. Да, это не красит, никакого спортсмена это не красит. Но всё-таки он [Большунов] и есть гордость и много сделал для нашей страны в лыжных гонках.

Дмитрий Губерниев высказывается, что нужно наказывать, дисквалифицировать. По последним новостям знаю, что дисквалификация всё-таки произошла у Александра. Но в наших правилах это не написано. Мы не хоккей. Единственное, у нас есть за неспортивное поведение, по-моему, жёлтая карточка», – сказал Ретивых в видео, размещённом в его телеграм-канале.