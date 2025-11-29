Ретивых — о ситуации с Большуновым: может, виновата лояльность судейского состава

Призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых высказал предположение, как недостаточное наказание за неспортивное поведение на лыжне может влиять на спортсменов. Во время полуфинального спринтерского забега на этапе Кубка России в Кировске Александр Большунов не смог сдержать эмоций и толкнул лыжника Александра Бакурова в спину.

«Если внести пункт о том, что неспортивное поведение может привести к проблемам для здоровья соперника, то тогда да, можно дисквалифицировать и на несколько стартов, на несколько гонок, как это в хоккее и в футболе применяется на несколько игр.

Хочется ещё что сказать, что нужно изменить, наверное, правила. В первую очередь, скорее всего, это всё и привело к тому, что, может, виновата лояльность судейского состава. На протяжении многих лет они лояльно относились к членам сборной команды России и вообще ко всем спортсменам, чтобы не усугубить, так сказать, жёлтую систему карточек и дисквалификаций, не портить репутацию, скорее всего. Но эта лояльность привела к сегодняшнему действию, к тому, что мы видим. На это все смотрят, и дети, и раз можно лидерам, значит, всем так можно», – сказал Ретивых в видео, размещённом в его телеграм-канале.