Главная Лыжи Новости

Устюгов поддержал позицию Ретивых по скандалу с Большуновым

Устюгов поддержал позицию Ретивых по скандалу с Большуновым
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов поддержал позицию российского лыжника Глеба Ретивых по скандалу, произошедшему между трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и Александром Бакуровым на первом этапе Кубка России.

После завершения полуфинального спринта свободным стилем в Кировске Большунов травмировал Александра Бакурова. Он намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Полуфинал. Забег 2
29 ноября 2025, суббота. 14:18 МСК
Окончено

Ретивых в своём видеосообщении заявил, что такой поступок «не красит Александра и вообще всю сборную по лыжным гонкам». Также Ретивых напомнил о ситуации, произошедшей в 2019 году с Устюговым, когда спортсмен повздорил на финише с норвежцем Йоханнесом Клебо, после чего Устюгов не получил дисквалификации и штрафа.

«А вот тут всё по делу и чётко. Глеб красавчик», — написал Устюгов у себя в телеграм-канале.

