Большунов заявлен на следующую гонку Кубка России, несмотря на скандальную дисквалификацию

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов заявлен на гонку с раздельным стартом на дистанции 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка России, которая пройдёт в воскресенье, 30 ноября, несмотря на инцидент, произошедший в субботу с Александром Бакуровым. Большунову достался 20 стартовый номер, он начнёт забег в 13:40 мск. Об этом свидетельствуют стартовые листы, опубликованные на сайте Федерации лыжных гонок России.

Ранее после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске Большунов травмировал Александра Бакурова. Он намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее Бакурову был диагностирован ушиб мягких тканей, он пропустит следующий старт.

Большунов был дисквалифицирован с субботней гонки за неспортивное поведение, однако запрета на участие в дальнейших забегах он не получил.