Большунов заявлен на следующую гонку Кубка России, несмотря на скандальную дисквалификацию

Большунов заявлен на следующую гонку Кубка России, несмотря на скандальную дисквалификацию
Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов заявлен на гонку с раздельным стартом на дистанции 15 км классическим стилем на первом этапе Кубка России, которая пройдёт в воскресенье, 30 ноября, несмотря на инцидент, произошедший в субботу с Александром Бакуровым. Большунову достался 20 стартовый номер, он начнёт забег в 13:40 мск. Об этом свидетельствуют стартовые листы, опубликованные на сайте Федерации лыжных гонок России.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. 15 км. Классический стиль
30 ноября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Не началось

Ранее после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске Большунов травмировал Александра Бакурова. Он намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее Бакурову был диагностирован ушиб мягких тканей, он пропустит следующий старт.

Большунов был дисквалифицирован с субботней гонки за неспортивное поведение, однако запрета на участие в дальнейших забегах он не получил.

