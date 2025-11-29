Терентьев: лидерам надо показывать свою сдержанность, не выплескивать эмоции на других

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине – 2022 российский лыжник Александр Терентьев поделился мнением о ситуации, произошедшей на финише полуфинального забега спринтерской гонки Кубка России– 2025/2026 в Кировске. На финише дистанции Александр Большунов травмировал Александра Бакурова. Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

«Сегодня был сумасшедший спринт… Сейчас сижу в комнате и смотрю повтор (сам я ничего не видел в моменте, был сконцентрирован на своем результате).

На спринте все бывает, эмоции и азарт борьбы перекрывают все другие чувства, но это ни в коем случае не позволяет вести себя неподобающим образом, нам «лидерам», бегающим спринты уже много лет, надо всегда показывать свою сдержанность, не позволять себе выплескивать свои эмоции на других! Ведь мы пример для будущего поколения!» – написал Терентьев с своём телеграм-канале.