«Оправданий толчку со спины нет и быть не может». Панжинский — о поступке Большунова

Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере (2010) российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал инцидент с участием трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и Александра Бакурова на Кубке России.

Ранее после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске Большунов травмировал Александра Бакурова. Он намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее Бакурову был диагностирован ушиб мягких тканей, он пропустит следующий старт.

«Моё мнение, что Александр Большунов должен понести наказание куда серьёзнее, чем дисквалификация с сегодняшнего спринта. Возможно, месячная дисквалификация и денежный штраф!

И даже не для того, чтобы научить или поставить на место его самого. А в назидание его многомиллионной аудитории, его поклонников, которые готовы копировать каждое движение своего кумира и лучшего лыжника России последних лет.

Я помню, как в свои 20 лет после серебра на Олимпиаде-2010 в Ванкувере тренер, Каминский Юрий Михайлович, сразу подсказал мне, что титул даёт мне не только славу и возможности, но и бремя «образца для подражания» для юного поколения, ответственность за каждый шаг и каждое слово (особенно публичные)!

Саша не первый день в статусе «лица лыжных гонок» и кумира молодёжи и наверняка должен отдавать себе отчёт! Я уверен, что он не хотел завалить Сашу Бакурова, виной тому незакреплённый забор. Но оправданий толчку со спины нет и быть не может.

Вряд ли таким способом мы сделаем лыжный мир лучше. Хайп не всегда приносит нужный результат», — написал Панжинский у себя в телеграм-канале.