Ретивых: наказывать нужно всех — и не только сегодня, а задолго до этого момента

Призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых высказался о ситуации, возникшей на финише спринтерского полуфинального забега Кубка России, когда Александр Большунов толкнул в спину лыжника Александра Бакурова. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Ранее Ретивых подробнее высказался о ситуации в видео.

«Всем добра. Не ради забавы и хайпа.

Не помню, чтобы у меня была хоть одна жёлтая карточка и т. д. Наказывать нужно всех — и не только сегодня, а задолго до этого момента.

Лояльное отношение на протяжении многих лет провоцирует каждый старт к тому, что мы видели сегодня. Доброта не воспринимается за слабость.

Научитесь бегать уважительно друг к другу и уважать соперника», – написал Ретивых в своём телеграм-канале.