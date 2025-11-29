Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ретивых: наказывать нужно всех — и не только сегодня, а задолго до этого момента

Ретивых: наказывать нужно всех — и не только сегодня, а задолго до этого момента
Комментарии

Призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых высказался о ситуации, возникшей на финише спринтерского полуфинального забега Кубка России, когда Александр Большунов толкнул в спину лыжника Александра Бакурова. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Ранее Ретивых подробнее высказался о ситуации в видео.

«Всем добра. Не ради забавы и хайпа.
Не помню, чтобы у меня была хоть одна жёлтая карточка и т. д. Наказывать нужно всех — и не только сегодня, а задолго до этого момента.

Лояльное отношение на протяжении многих лет провоцирует каждый старт к тому, что мы видели сегодня. Доброта не воспринимается за слабость.

Научитесь бегать уважительно друг к другу и уважать соперника», – написал Ретивых в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Позорный поступок Большунова. Зачем он ударил соперника в спину после финиша?
Фото
Позорный поступок Большунова. Зачем он ударил соперника в спину после финиша?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android