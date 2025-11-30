Кубок России, женщины: когда начало гонки с раздельным стартом классикой, где смотреть

Сегодня, 30 ноября, состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на первом этапе ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске. Начало соревнований запланировано на 10:30 по московскому времени.

Трансляцию женской гонки на 10 км будет осуществлять канал Матч ТВ. Начало трансляции — в 10:25.

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит с 27 ноября 2025 по 5 апреля 2026 года. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирове-Чепетске, Казани и Сыктывкаре. Финал Кубка России пройдёт в апреле 2026 года в Кировске.

В сезоне-2024/2025 победителями общего зачёта Кубка России стали Савелий Коростылёв и Дарья Непряева.