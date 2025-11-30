Кубок России, мужчины: когда начало гонки с раздельным стартом классикой, где смотреть

Сегодня, 30 ноября, состоится мужская гонка классическим стилем на 15 км в рамках первого этапа ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске. Начало соревнований запланировано на 13:30 мск.

Трансляцию мужской гонки на 15 км будет осуществлять канал «Матч Арена». Её начало запланировано на 13:25 мск.

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит с 27 ноября 2025-го по 5 апреля 2026-го. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани и Сыктывкаре. Финал Кубка России пройдёт в апреле 2026 года в Кировске.

В сезоне-2024/2025 победителями общего зачёта Кубка России стали Савелий Коростылёв и Дарья Непряева.