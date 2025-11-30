Скидки
Лыжные гонки, Кубок мира, мужчины, 1-й этап: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Лыжные гонки, Кубок мира, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 30 ноября, состоится мужской масс-старт на 20 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Начало соревнований запланировано на 12:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
30 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Прямую трансляцию мужского масс-старта на 20 км свободным стилем можно будет посмотреть на платформе Okko. Начало трансляции — в 12:00 мск.

Кубок мира – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит с 28 ноября 2025-го по 22 марта 2026-го. В рамках соревнований запланировано проведение 12 этапов.

В сезоне-2024/2025 победителями общего зачёта Кубка мира стали норвежец Йоханнес Клебо и американская лыжница Джессика Диггинс.

