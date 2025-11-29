Скидки
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Моа Илар захватила лидерство, Диггинс — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Моа Илар захватила лидерство, Диггинс — вторая
Комментарии

Шведская лыжница Моа Илар вышла в лидеры общего зачёта Кубка мира – 2025/2026 после индивидуальной спринтерской гонки в рамках этапа соревнований в финской Руке. В активе у Илар 152 очка.

Американская лыжница Джессика Диггинс и финка Ясми Йоэнсуу идут следом за шведкой, набрав по 143 очка после двух гонок сезона.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 29 ноября.

1. Моа Илар (Швеция) – 152 очка.

2. Джессика Диггинс (США) – 143.

3. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 143.

4. Юханна Матинтало (Финляндия) – 133.

5. Фрида Карлссон (Швеция)/Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 100.

7. Йоханна Хагстрём (Швеция) – 100.

8. Йонна Сундлинг (Швеция) – 99.

9. Хейди Венг (Норвегия) – 95.

10. Майя Дальквист (Швеция) – 95.

