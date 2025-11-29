Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо вышел в лидеры, Вальнес — второй

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо захватил лидерство в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после победы в спринтерской гонке на этапе в Руке (Финляндия). В активе у Клебо 210 очков.

Второе и третье места занимают ещё два норвежских лыжника – Эрик Вальнес (170 очков) и Харальд Эстберг Амундсен (144 очка).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 29 ноября.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 210 очков.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) – 170.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 144.

4. Альвар Мюльбак (Швеция) – 116.

5. Эдвин Ангер (Швеция) – 104.

6. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 100.

7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 96.

8. Валерио Гронд (Швейцария) – 94.

9. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 92.

10. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 91.