Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев на первом месте, Большунов — 22-й

Российский лыжник Сергей Ардашев вышел в лидеры общего зачёта Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Представитель Татарстана имеет в своём активе 85 очков.
На втором месте находится победитель Кубка России – 2024/2025 Савелий Коростелёв (78 очков). Замыкает тройку лидеров Павел Соловьёв, который набрал 73 очка. Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов располагается на 22-м месте (24).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:
1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) – 85 очков.
2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) – 78.
3. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 73.
4. Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО – Югра) – 63.
5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 61.
6. Александр Терентьев (Тюменская область – Ненецкий АО) – 54.
7. Денис Спицов (Тюменская область) – 49.
8. Сергей Волков (Республика Татарстан) – 44.
9. Никита Родионов (Нижегородская область – Мурманская область) – 39.
10. Алексей Червоткин (Тюменская область) – 38.
…
22. Александр Большунов (Республика Татарстан) – 24.