Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев на первом месте, Большунов — 22-й

Российский лыжник Сергей Ардашев вышел в лидеры общего зачёта Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам. Представитель Татарстана имеет в своём активе 85 очков.

На втором месте находится победитель Кубка России – 2024/2025 Савелий Коростелёв (78 очков). Замыкает тройку лидеров Павел Соловьёв, который набрал 73 очка. Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов располагается на 22-м месте (24).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) – 85 очков.

2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) – 78.

3. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 73.

4. Егор Митрошин (Ханты-Мансийский АО – Югра) – 63.

5. Иван Горбунов (Республика Татарстан) – 61.

6. Александр Терентьев (Тюменская область – Ненецкий АО) – 54.

7. Денис Спицов (Тюменская область) – 49.

8. Сергей Волков (Республика Татарстан) – 44.

9. Никита Родионов (Нижегородская область – Мурманская область) – 39.

10. Алексей Червоткин (Тюменская область) – 38.

…

22. Александр Большунов (Республика Татарстан) – 24.