Александр Бакуров показал последствия толчка Большунова после спринта на Кубке России

Александр Бакуров показал последствия толчка Большунова после спринта на Кубке России
Комментарии

Российский лыжник Александр Бакуров опубликовал у себя в телеграм-канале фото, где показал последствия полученной из-за толчка трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова травмы.

Фото: Личный архив Александра Бакурова

Фото: Личный архив Александра Бакурова

Ранее после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее Бакурову был диагностирован ушиб мягких тканей, он пропустит следующий старт.

Большунов был дисквалифицирован с субботней гонки за неспортивное поведение, однако запрета на участие в дальнейших забегах он не получил.

