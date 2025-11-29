Скидки
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Крупицкая и Никитина делят лидерство, Непряева — 4-я

Российские лыжницы Евгения Крупицкая и Екатерина Никитина делят первое место общего зачёта Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам после спринтерской гонки этапа соревнований в Кировске. На счету лыжниц по 79 очков.

На третьем месте располагается Арина Рощина с 68 очками. Обладательница Кубка России – 2024/2025 Дарья Непряева занимает четвёртую строчку общего зачёта (61).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)/Екатерина Никитина (Москва) — 79.

3. Арина Рощина (Тюменская область) — 68.

4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 61.

5. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 60.

6. Алиса Жамбалова (Тюменская область/Республика Бурятия)/Анастасия Фалеева (Республика Татарстан)/Алина Пеклецова— 50.

9. Алёна Баранова (Ленинградская область/Томская область) — 48.

10. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 46.

