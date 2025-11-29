Бакуров — о стычке с Большуновым: обидно пропускать гонки из-за таких глупых происшествий

Российский лыжник Александр Бакуров прокомментировал инцидент с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, произошедший на этапе Кубка России в Кировске.

Ранее после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее Бакурову был диагностирован ушиб мягких тканей, он пропустит следующий старт.

«В чём сила, брат? Сила в правде, у кого правда — тот и сильнее».

Из-за всего этого я завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки из-за таких глупых происшествий. Будьте добры, здоровы и с уважением относитесь друг к другу», — написал Бакуров у себя в телеграм-канале.