Лыжные гонки, Кубок мира, женщины, 1-й этап: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Лыжные гонки, Кубок мира, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию
Сегодня, 30 ноября, состоится женский масс-старт на 20 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Начало соревнований запланировано на 13:45 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
30 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Не началось

Прямую трансляцию женского масс-старта на 20 км свободным стилем можно будет посмотреть на платформе Окко. Начало трансляции — в 13:45 мск.

Кубок мира – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит с 28 ноября 2025 года по 22 марта 2026 года. В рамках соревнований запланировано проведение 12 этапов.

В сезоне-2024/2025 победителями общего зачёта Кубка мира стали норвежец Йоханнес Клебо и американская лыжница Джессика Диггинс.

