Клебо — о победе в спринте в Руке: был отлично мотивирован, было приятно взять реванш

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира – 2025/2026 в финской Руке. Клебо одержал первую победу в сезоне, ранее он занял второе место в гонке на 10 км классическим стилем.
«Был хороший день, когда тело работало как надо. Я не люблю быть вторым, поэтому сегодня я был отлично мотивирован, приятно было взять реванш. Сегодня мне очень хотелось победить. Неприятно проигрывать в таких секундных дуэлях. Когда всё так ровно, я потом лежу и злюсь, что не прибавил скорости», – приводит слова Клебо TV2. no.
29-летний норвежец лидирует в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026, набрав 210 очков. На втором месте идёт ещё один норвежец Эрик Вальнес (170).
