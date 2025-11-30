Технический делегат ФЛГР прокомментировал дисквалификацию Большунова на Кубке России

Технический делегат Федерации лыжных гонок России Владимир Озеров рассказал детали дисквалификации трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с полуфинального спринта на Кубке России.

Ранее после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске Большунов намеренно налетел на своего соперника, Александра Бакурова, со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее Бакурову был диагностирован ушиб мягких тканей, он пропустит следующий старт.

Большунов был дисквалифицирован с субботней гонки за неспортивное поведение, однако запрета на участие в дальнейших забегах он не получил.

«В инциденте с участием Александра Большунова и Александра Бакурова было принято решение дисквалифицировать Большунова. Было нарушено несколько пунктов правил: неуважительное отношение к соперникам, неспортивное поведение. На сегодняшнюю гонку он получил дисквалификацию, с завтрашнего дня он может побежать совершенно спокойно. Данное решение было принято в соответствии с пунктами регламента», — приводит слова Озерова ТАСС.