Лыжи Новости

Бородавко отреагировал на скандальное поведение Большунова на Кубке России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о скандальном поведении трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после полуфинального спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России.

После завершения гонки в Кировске Большунов травмировал Александра Бакурова. Он намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

«У Большунова выплеснулись наружу все эмоции. Произошёл инцидент, который его абсолютно не красит. Тут я его совершенно не оправдываю. Однако нужно понимать, что Большунова довести до такого непросто. Это нужно постараться. Саша Бакуров, видимо, постарался вывести его из себя, — заявил Бородавко в эфире программы «Матч ТВ».

Позднее Бакурову был диагностирован ушиб мягких тканей, он пропустит следующий старт. Большунов был дисквалифицирован с субботней гонки за неспортивное поведение, однако запрета на участие в дальнейших забегах он не получил.

