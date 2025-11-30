Александр Большунов впервые прокомментировал скандальный инцидент с Бакуровым

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний российский лыжник Александр Большунов впервые высказался об инциденте после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Большунов намеренно травмировал Александра Бакурова, налетев на него со спины и толкнув. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

«Хочется честной борьбы от старта до финиша, но мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъёма было вот это прыгание на лыжи. Понятно, что может не видел. Я всё понимаю. Но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций», — сказал Большунов в эфире «Россия 1».

Отметим, во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым. Большунов был дисквалифицирован с финальной гонки спринта свободным стилем.