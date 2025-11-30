Большунов: я тот спортсмен, которого все любят в кавычках и хотят отыгрываться на мне

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний российский лыжник Александр Большунов высказался о своём наказании после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске. Большунов намеренно травмировал Александра Бакурова, налетев на него со спины и толкнув. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

«Гонок на пять меня сейчас дисквалифицируют, потому что я, наверное, тот спортсмен, которого все прекрасно любят в кавычках и хотят (смеётся) отыгрываться на мне. Буду держать удар, как бы там ни было сложно», — сказал Большунов в эфире «Россия 1».

Отметим, во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым. Большунов был дисквалифицирован с финальной гонки спринта свободным стилем.