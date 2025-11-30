Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Большунов — пример для многих». Сорин высказался об инциденте с Бакуровым

«Большунов — пример для многих». Сорин высказался об инциденте с Бакуровым
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на то, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова.

«Я подозвал Сашу Бакурова к себе и успокоил. Он был на эмоциях и уже разворачивался в сторону подъезжающего Александра Большунова, который пересекал финишную черту. Я крикнул Саше, чтобы он успокоился, чтобы никаких разборок в финишном створе не было. Саша подъехал ко мне и высказал мне все свои эмоции. В это время и произошло то, что произошло. Александр Большунов толкнул его в спину. Рухнул бортик, и Саша тоже упал. Я, конечно, был в шоке, но постарался всех успокоить ещё раз.

Хотелось бы, чтобы Большунов осознал свою неправоту, подошел и поговорил с Бакуровым, признав свою ошибку. Ведь Большунов — пример для многих. Он должен понимать, что так поступать нельзя», — заявил Сорин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Большунов легко отделался после нападения на соперника. Наказать строже его и не могли!
Большунов легко отделался после нападения на соперника. Наказать строже его и не могли!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android