«Большунов — пример для многих». Сорин высказался об инциденте с Бакуровым

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин отреагировал на то, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова.

«Я подозвал Сашу Бакурова к себе и успокоил. Он был на эмоциях и уже разворачивался в сторону подъезжающего Александра Большунова, который пересекал финишную черту. Я крикнул Саше, чтобы он успокоился, чтобы никаких разборок в финишном створе не было. Саша подъехал ко мне и высказал мне все свои эмоции. В это время и произошло то, что произошло. Александр Большунов толкнул его в спину. Рухнул бортик, и Саша тоже упал. Я, конечно, был в шоке, но постарался всех успокоить ещё раз.

Хотелось бы, чтобы Большунов осознал свою неправоту, подошел и поговорил с Бакуровым, признав свою ошибку. Ведь Большунов — пример для многих. Он должен понимать, что так поступать нельзя», — заявил Сорин в эфире «Матч ТВ».