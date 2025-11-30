Скидки
Главная Лыжи Новости

Алина Пеклецова выиграла классическую разделку на 10 км на этапе Кубка России в Кировске

Российская лыжница Алина Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка России в Кировске. Второе место заняла Елизавета Маслакова. Замкнула тройку лидеров Лидия Горбунова.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Женщины. 10 км. Классический стиль
30 ноября 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
28:54.9
2
Елизавета Маслакова
Ленинградская область
+44.1
3
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
+50.7

Кубок России, женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль, результаты 30 ноября:

1. Алина Пеклецова – 28.54,9.

2. Елизавета Маслакова +44,1.

3. Лидия Горбунова +50,7.

4. Евгения Крупицкая +52,7.

5. Дарья Непряева +55,4.

6. Алиса Жамбалова +1.05,2.

Это уже вторая в стартовавшем сезоне победа Пеклецовой в дистанционной гонке.

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит с 27 ноября 2025-го по 5 апреля 2026-го. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани и Сыктывкаре.

