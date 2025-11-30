Скидки
Метеля: Большунову нужно было сразу же извиниться перед Бакуровым

Метеля: Большунову нужно было сразу же извиниться перед Бакуровым
Российская биатлонистка Виктория Метеля прокомментировала инцидент, произошедший на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам между трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Полуфинал. Забег 2
29 ноября 2025, суббота. 14:18 МСК
Окончено

«Адекватных людей эта ситуация не могла оставить равнодушными. Большунов тот человек, на которого равняются, смотрят юные спортсмены, но после вчерашнего поступка, считаю, должно быть стыдно. Это плохой пример. Извиниться? Это нужно было сделать сразу же», — сказала Смольская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

После завершения полуфинального спринта свободным стилем в Кировске Большунов травмировал Бакурова. Он намеренно налетел на него со спины и толкнул. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

Большунов легко отделался после нападения на соперника. Наказать строже его и не могли!
Новости. Лыжи
