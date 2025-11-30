ФЛГР проведёт президиум, где вынесет решение по скандальному поступку Большунова

Федерация лыжных гонок России опубликовала заявление после того, как трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова.

«Федерация лыжных гонок России выражает глубокую обеспокоенность инцидентом, произошедшим после финиша гонки в рамках спринта на этапе ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам. Ситуация, в результате которой пострадал спортсмен Александр Бакуров, является недопустимой и не соответствует тем нормам поведения, которые ФЛГР неизменно отстаивает. Федерация выступает категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения в спорте, независимо от их причин и обстоятельств. Безопасность участников — абсолютный приоритет ФЛГР.

В связи с произошедшим, 2 декабря состоится заседание президиума ФЛГР, на котором будут рассмотрены все обстоятельства инцидента и будут приняты решения в рамках компетенции федерации. ФЛГР продолжит последовательно укреплять культуру взаимного уважения в лыжных гонках и обеспечивать безопасность спортсменов на всех соревнованиях под своей эгидой», — сказано в заявлении ФЛГР.