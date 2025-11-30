Скидки
Лыжи

ФЛГР проведёт президиум, где вынесет решение по скандальному поступку Большунова

ФЛГР проведёт президиум, где вынесет решение по скандальному поступку Большунова
Федерация лыжных гонок России опубликовала заявление после того, как трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске травмировал Александра Бакурова.

«Федерация лыжных гонок России выражает глубокую обеспокоенность инцидентом, произошедшим после финиша гонки в рамках спринта на этапе ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам. Ситуация, в результате которой пострадал спортсмен Александр Бакуров, является недопустимой и не соответствует тем нормам поведения, которые ФЛГР неизменно отстаивает. Федерация выступает категорически против любых проявлений агрессии и некорректного поведения в спорте, независимо от их причин и обстоятельств. Безопасность участников — абсолютный приоритет ФЛГР.

В связи с произошедшим, 2 декабря состоится заседание президиума ФЛГР, на котором будут рассмотрены все обстоятельства инцидента и будут приняты решения в рамках компетенции федерации. ФЛГР продолжит последовательно укреплять культуру взаимного уважения в лыжных гонках и обеспечивать безопасность спортсменов на всех соревнованиях под своей эгидой», — сказано в заявлении ФЛГР.

