«Это уже рукоприкладство». Вяльбе — о нападении Большунова на Бакурова

«Это уже рукоприкладство». Вяльбе — о нападении Большунова на Бакурова
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов проявил рукоприкладство после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 в Кировске, где он травмировал Александра Бакурова.

«Это уже рукоприкладство. Если на президиуме вынесем решение о дисквалификации, оно вступит в силу с момента решения», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Большунов намеренно травмировал Александра Бакурова, налетев на него со спины и толкнув. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Отметим, во время полуфинала Большунов упал после контакта с Бакуровым. Большунов был дисквалифицирован с финальной гонки спринта свободным стилем.

