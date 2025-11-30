Скидки
Бакуров: не жду извинений от Большунова. Они ситуацию не изменят

Российский лыжник Александр Бакуров заявил, что не ждёт извинений от трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова после инцидента, произошедшего на этапе Кубка России в Кировске.

«Я не выйду на гонку в воскресенье, если мне напишут сообщение, извинятся. Я не жду извинений. Захочет — хорошо. Ситуацию извинения не изменят. Это точно нужно пресекать, нельзя так поступать», — сказал Бакуров в эфире «Матч ТВ».

Ранее после финиша в полуфинале спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России — 2025/2026 Большунов намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Позднее Бакурову был диагностирован ушиб мягких тканей, он пропустит следующий старт.

