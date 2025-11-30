Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Амундсен выиграл масс-старт 20 км свободным стилем на этапе КМ в Руке, Клебо стал 15-м

Обладатель Кубка мира по итогам сезона-2024/2025, чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен выиграл масс-старт 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Второе место занял Эйнар Хедегарт из Норвегии. Замкнул тройку лидеров Эдвин Ангер из Швеции.

Кубок мира, первый этап в Руке. Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт:

1. Харальд Амундсен (Норвегия) – 44.42,5

2. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – отставание +1,9

3. Эдвин Ангер (Швеция) +2,3

4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +4,5

5. Мика Фермойлен (Австрия) +8,4

6. Матис Делож (Франция) +10,6

7. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +11,3

8. Мартино Каролло (Италия) +12,1

9. Зак Кеттерсон (США) +13,0

10. Элиа Барп (Италия) +13,6.

Отметим, что пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо в данной гонке финишировал 15-м с отставанием от лидера в 18,3 секунды.