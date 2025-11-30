Савелий Коростелёв снялся с гонки в день рождения из-за поломки крепления

Действующий обладатель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв снялся с дистанции по ходу мужской гонки классическим стилем на 15 км в рамках первого этапа ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске. Спортсмен столкнулся с проблемами с креплением.

Фото: кадр из трансляции

Отметим, сегодня, 30 ноября, Коростелёв празднует день рождения.

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит с 27 ноября 2025-го по 5 апреля 2026-го. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани и Сыктывкаре. Финал Кубка России пройдёт в апреле 2026 года в Кировске.

В сезоне-2024/2025 победителями общего зачёта Кубка России стали Савелий Коростылёв и Дарья Непряева.