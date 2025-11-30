Савелий Коростелёв снялся с гонки в день рождения из-за поломки крепления
Поделиться
Действующий обладатель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв снялся с дистанции по ходу мужской гонки классическим стилем на 15 км в рамках первого этапа ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске. Спортсмен столкнулся с проблемами с креплением.
Фото: кадр из трансляции
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. 15 км. Классический стиль
30 ноября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Идёт
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
40:28.9
2
Илья Семиков
Республика Коми
+23.4
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+42.5
Отметим, сегодня, 30 ноября, Коростелёв празднует день рождения.
Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит с 27 ноября 2025-го по 5 апреля 2026-го. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани и Сыктывкаре. Финал Кубка России пройдёт в апреле 2026 года в Кировске.
В сезоне-2024/2025 победителями общего зачёта Кубка России стали Савелий Коростылёв и Дарья Непряева.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
15:49
-
15:01
-
14:54
-
14:29
-
14:29
-
12:52
-
12:37
-
12:21
-
12:05
-
11:45
-
11:29
-
10:45
-
10:30
-
10:19
-
09:32
-
09:23
-
09:00
-
07:30
-
03:05
-
00:53
-
00:08
- 29 ноября 2025
-
23:54
-
23:45
-
23:42
-
23:27
-
22:41
-
22:36
-
21:03
-
19:54
-
19:43
-
18:59
-
18:30
-
18:15
-
18:11
-
18:02