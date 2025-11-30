У Большунова сломалось крепление по ходу разделки в Кировске. Он потерял почти минуту
Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний российский лыжник Александр Большунов тоже испытал проблемы с креплением во время гонки с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле в рамках первого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 1, Кировск, Россия
Мужчины. 15 км. Классический стиль
30 ноября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Идёт
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
40:28.9
2
Илья Семиков
Республика Коми
+23.4
3
Алексей Червоткин
Тюменская область
+42.5
Подходя к отсечке 13,8 км, Большунов споткнулся, у него сломалось крепление. Но Александр смог починить лыжу и продолжил гонку. Заминка составила около 45 секунд.
Фото: скриншот из трансляции
Ранее из-за поломки крепления с гонки снялся Савелий Коростелёв, который был одним из лидеров соревнований на промежуточных отсечках.
На момент написания новости лучшим из финишировавших является Сергей Ардашев.
