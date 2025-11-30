У Большунова сломалось крепление по ходу разделки в Кировске. Он потерял почти минуту

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний российский лыжник Александр Большунов тоже испытал проблемы с креплением во время гонки с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле в рамках первого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске.

Подходя к отсечке 13,8 км, Большунов споткнулся, у него сломалось крепление. Но Александр смог починить лыжу и продолжил гонку. Заминка составила около 45 секунд.

Фото: скриншот из трансляции

Ранее из-за поломки крепления с гонки снялся Савелий Коростелёв, который был одним из лидеров соревнований на промежуточных отсечках.

На момент написания новости лучшим из финишировавших является Сергей Ардашев.