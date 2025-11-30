Йонна Сундлинг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Руке

Олимпийская чемпионка 2022 года и семикратная чемпионка мира шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Руке (Финляндия). Второе место заняла американка Джессика Диггинс, отстав от лидера на 2,3 секунды. Третье место заняла Хейди Венг из Норвегии (+2,8).

Лыжные гонки. Кубок мира, первый этап, Рука. Женщины. 15 км. Свободный стиль. Масс-старт:

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 50.24,9.

2. Джессика Диггинс (США) — отставание 2,3 секунды.

3. Хейди Венг (Норвегия) +2,8.

4. Фрида Карлссон (Швеция) +4,9.

5. Эбба Андерссон (Швеция) +5,0.

6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +6,2.

7. Нура Саннесс (Норвегия) +10,8.

8. Моа Илар (Швеция) +1.06,5.