Йонна Сундлинг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Руке
Олимпийская чемпионка 2022 года и семикратная чемпионка мира шведская лыжница Йонна Сундлинг стала победительницей масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Руке (Финляндия). Второе место заняла американка Джессика Диггинс, отстав от лидера на 2,3 секунды. Третье место заняла Хейди Венг из Норвегии (+2,8).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
30 ноября 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
50:24.9
2
Джессика Диггинс
США
+2.3
3
Хейди Венг
Норвегия
+2.8
Лыжные гонки. Кубок мира, первый этап, Рука. Женщины. 15 км. Свободный стиль. Масс-старт:
1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 50.24,9.
2. Джессика Диггинс (США) — отставание 2,3 секунды.
3. Хейди Венг (Норвегия) +2,8.
4. Фрида Карлссон (Швеция) +4,9.
5. Эбба Андерссон (Швеция) +5,0.
6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) +6,2.
7. Нура Саннесс (Норвегия) +10,8.
8. Моа Илар (Швеция) +1.06,5.
