Ардашев выиграл классическую разделку на этапе Кубка России в Кировске, Большунов — 13-й

Российский лыжник Сергей Ардашев, представляющий Татарстан, выиграл гонку с раздельным стартом в классическом стиле на 15 км в рамках первого этапа ФосАгро Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам в Кировске. Второе место занял Илья Семиков с отставанием 23,4. Замкнул тройку лидеров Алексей Червоткин (+42,5).

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира 28-летний российский лыжник Александр Большунов остался на 13-м месте. По ходу гонки у него сломалось крепление.

Лыжные гонки. Кубок России, первый этап, Кировск. Мужчины, 15 км, Гонка с раздельным стартом, классический стиль:

1. Сергей Ардашев – 40.28,9.

2. Илья Семиков +23,4.

3. Алексей Червоткин +42,5.

4. Александр Ившин +50,3.

5. Павел Соловьёв +55,4.

6. Денис Спицов +58,2.

7. Кирилл Кочегаров +59,4.

8. Иван Якимушкин +1.42,5.

Кубок России – 2025/2026 по лыжным гонкам проходит с 27 ноября 2025-го по 5 апреля 2026-го. Всего запланировано проведение восьми этапов, которые пройдут в Кировске, Тюмени, Чусовом, Кирово-Чепецке, Казани и Сыктывкаре. Финал Кубка России пройдёт в апреле 2026 года в Кировске.