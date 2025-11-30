Клебо прокомментировал 15-е место в коньковом масс-старте на КМ в Руке
Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал 15-е место в коньковом масс-старте на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
30 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
44:42.5
2
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+1.9
3
Эдвин Ангер
Швеция
+2.3
– Я пытался, но это просто жопа.
– Что именно?
– Всё. Ничего не работало. Так вот.
– Каково было бежать, когда понимаешь, что всё жопа?
– Не круто. Я просто хочу домой, — приводит слова Клебо NRK.
Эксперт Тереза Йохауг в студии Viaplay пояснила, что Йоханнес был явно недоволен выбранной парой лыж. Победу в масс-старте одержал чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен. Он преодолел дистанцию за 44.42,5.
