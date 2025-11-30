Клебо прокомментировал 15-е место в коньковом масс-старте на КМ в Руке

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал 15-е место в коньковом масс-старте на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

– Я пытался, но это просто жопа.

– Что именно?

– Всё. Ничего не работало. Так вот.

– Каково было бежать, когда понимаешь, что всё жопа?

– Не круто. Я просто хочу домой, — приводит слова Клебо NRK.

Эксперт Тереза Йохауг в студии Viaplay пояснила, что Йоханнес был явно недоволен выбранной парой лыж. Победу в масс-старте одержал чемпион мира в эстафете норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен. Он преодолел дистанцию за 44.42,5.