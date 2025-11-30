Скидки
Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — лидер, Большунов — 10-й

Дистанционный зачёт Кубка России — 2025/2026: Ардашев — лидер, Большунов — 10-й
Российский лыжник Сергей Ардашев после победы в индивидуальной гонке классическим стилем на первом этапе Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам стал лидером дистанционного зачёта соревнований. Представитель Татарстана имеет в своём активе 94 очка.

Вторую строчку делят Алексей Червоткин и Денис Спицов с результатом 82 очка. На четвёртом месте Павел Соловьёв (79). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов находится на 10-м месте (44).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанцонный зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) – 94 очка.

2. Алексей Червоткин (Тюменская область) – 82.

2. Денис Спицов (Тюменская область) – 82.

4. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 79.

5. Илья Семиков (Республика Коми) — 62.

5. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 62.

7. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 50.

7. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) — 50.

9. Александр Ившин (Удмуртская Республика) — 45.

10. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 44.

